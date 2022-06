Tanti vip e diversi laziali al “Mini Padel Summer Cup” in Sardegna – FOTO

E’ iniziata l’estate e molti vip si stanno ritrovando come di consueto a passare le vacanze in Sardegna. Quest’anno in particolare, i campioni dello sport e le star dello spettacolo si stanno sfidando ad un torneo di padel, il “Mini Padel Summer Cup“. Oltre a noti personaggi come Ignazio Moser e la sua fidanzata Cecilia Rodriguez, Martina Colombari, Alessia Mancini, troviamo anche ex calciatori come Stefano Bettarini e Billy Costacurta. Non solo, sono presenti al torneo anche giocatori legati al mondo Lazio, tra tutti Ciro Immobile con la sua famiglia, Roberto Baronio e il ds Igli Tare.

