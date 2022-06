CdS | Sarri tentato: ok per Carnesecchi anche se si opera

Come riportato dal Corriere dello Sport, l’azzurrino si è lussato una spalla durante un allenamento con l’under 21 e non ha ancora deciso se operarsi. Dopo l’infortunio, che lo porterebbe a uno stop di 2-3 mesi, Lotito potrebbe richiedere uno sconto a Percassi.

Il presidente biancoceleste è in contatto con Sarri e si attendono comunicazioni dal portiere e dal suo staff. Domani avverrà il consulto, poi Carnesecchi deciderà il da farsi. Se si dovesse virare su altri portieri, Vicario resta in pole: Corsi lo venderebbe volentieri a Lotito per 8-10 milioni.

Non sono arrivate conferme su Michele Di Gregorio del Monza. Cragno e Gollini non rientrano nella lista dei preferiti di Sarri. Sono stati proposti Maximiano (Granada) e Livakovic (Dinamo Zagabria).

Infine, si è proposto come terzo portiere Federico Marchetti (39 anni): è in scadenza col Genoa e vorrebbe chiudere la carriera a Roma.

Per il vice-immobile ieri è uscita l’indiscrezione su Luis Suarez, in uscita dal l’Atletico Madrid a parametro zero.

Negli scorsi giorni è rimbalzato il nome di Simeone, ma Tare vorrebbe acquistare Cabral per 5 milioni. Sarri pensava costasse di meno e valuta altre piste, tra cui quella di Caputo. Il tecnico aspetta almeno tre colpi per il 3 o 5 luglio.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: