Calciomercato, mancato accordo tra Fulham e Strakosha? Il club inglese interessato ad un portiere in Premier League

Come per la S.S. Lazio, anche la S.S. Lazio Calcio a 8 cambia sponsor tecnico: dal primo luglio 2022 sarà Mizuno il fornitore tecnico per abbigliamento tecnico e sportivo della Lazio C8. L’annuncio è arrivato attraverso la pagina ufficiale Instagram della S.S. Lazio C8: “Mizuno sarà il nuovo Sponsor Tecnico della S.S. Lazio C8. Dal primo Luglio 2022 la S.S. Lazio C8, in accordo e in linea con la S.S. Lazio, cambia Fornitore Tecnico e inizia una nuova partnership con lo storico brand giapponese Mizuno, per la fornitura ufficiale di tutto l’abbigliamento tecnico e sportivo a partire dalla stagione 2022/2023. Ringraziamo ovviamente Macron per l’ottima collaborazione che ci ha offerto fino ad oggi, in particolar modo nella persona di Mauro Micheli”.

