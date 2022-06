La Republica | Lazio, in porta scelta fatta: Carnesecchi e Reina

Marcos Antonio, il primo acquisto dell’estate laziale, arriverà lunedì 20 a Roma per le visite mediche e la firma. Sarri è contento del nuovo regista, ma aspetta altri colpi. In questo senso, settimana cruciale per Marco Carnesecchi: il giovane portiere deve decidere se operarsi alla spalla, con conseguente stop di 3-4 mesi (circa 8 giornate di campionato), o affidarsi alla terapia conservativa. Oggi il ragazzo si sottoporrà all’ultimo consulto a Bergamo e poi sceglierà cosa fare: al 99% si procederà con l’interven- to. La Lazio punterà su di lui in ogni caso, ovviamente concordando uno sconto con l’Atalanta: l’idea è un prestito con obbligo di riscatto condizionato a un certo numero di presenze. Con Carnesecchi – fino al suo rientro, sarà il 40enne Reina il titolare – l’accordo è già stato trovato, saranno decisivi i prossimi contatti con l’Atalanta. Che tra l’altro ha superato la Lazio nella corsa al giovane serbo Ilic, il centrocampista del Verona che sembrava vicino ai biancocelesti solo pochi giorni fa. Adesso è favorito il club bergamasco, chiamato comunque a cedere prima di poter concretizzare l’interesse per Ilic.

Settimana importante anche per Chust e Romagnoli, gli obiettivi indicati da Sarri per rafforzare la difesa. È spuntato il nome di Pablo Marì dell’Arsenal, ma sarebbe solo un’alternativa. Si cerca una soluzione per Acerbi: potrebbe essere l’Inter di Simone Inzaghi, se – come probabile – verrà ceduto uno tra Skrinar e Bastoni. Il ds Tare è impegnato nelle trattative con il Copenaghen per Vavro (4 milioni l’offerta, 6 la richiesta) e con il Maiorca per Muriqi: accordo da trovare intorno ai 10 milioni, altrimenti il centravanti kosovaro sarà ceduto altrove. In giornata dovrebbe arrivare la decisione del Collegio di Garanzia del Coni sul ricorso della Lega di A relativo all’indice di liquidità come requisito indispensabile per l’iscrizione al campionato: se verrà respinto, il presidente Lotito entro il 22 verserà la cifra necessaria – poco meno di 5 milioni – per ripianare il disavanzo e così la Lazio non avrà limitazioni sul mercato. In settimana verranno diffusi anche i prezzi (“accessibili”) della campagna abbonamenti. Il 4 luglio, poi, a Piazza del Popolo la presentazione delle nuove maglie, le prime griffate Mizuno. La Repubblica/Giulio Cardone

