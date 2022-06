Chelsea su Strakosha, ma solo se parte Kepa

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano sul suo account Twitter, Thomas Strakosha, ormai ex portiere della Lazio, starebbe suscitando l’interesse di diversi club. Nelle ultime ore secondo il noto esperto di mercato, per il calciatore albanese (disponibile a parametro zero), si sarebbe fatto avanti il Chelsea, che considera Strakosha una possibile opzione come secondo di Mendy, ma a condizione che Kepa lasci i Blues nella sessione estiva di calciomercato.

Thomas Strakosha’s now attracting interest, available on free transfer. Chelsea are considering him as one of the options, but only in case Kepa will leave the club this summer 🇦🇱 #CFC

Gabriel Slonina, different deal – he’d be one for the future, staying at Chicago Fire on loan.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 14, 2022