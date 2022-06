La Repubblica | Il caso indice. I tifosi a Lotito: “Ora compra”

Fra esattamente 21 giorni inizierà il ritiro pre-campionato ad Auronzo e Sarri ha bisogno di acquisti. Oltre a Marcos Antonio serve subito un portiere e almeno un difensore centrale. Carnesecchi, che ancora non ha deciso se operarsi, rimane in pole. I tempi di recupero dall’infortunio però sono lunghi e la Lazio ha comunque bisogno di un piano B: le alternative sono Vicario, Gollini, Leno e Cragno. A Reina è stato proposto di entrare in dirigenza con il ruolo di club manager, ma lo spagnolo ha rifiutato perché vuole giocare ancora una stagione.

Per quanto riguarda la difesa, c’è ottimismo per la chiusura dell’affare Romagnoli. La società biancoceleste è pronta ad alzare l’offerta da 2.2 milioni a 3 per i prossimi 5 anni. Il procuratore di Acerbi, nel frattempo, sta cercando di piazzare il suo assistito in un club tra Inter, Milan, Fiorentina e Juve, in modo che la Lazio possa chiudere senza problemi per l’ex Milan. L’altro difensore probabilmente arriverà dall’estero: Casale è troppo caro.

In attacco Mertens è in ribasso e si valuta dunque l’acquisto di Cabral o quello di Caputo.

Lo riporta Il Tempo.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: