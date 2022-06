Calciomercato, asse Lazio-Napoli: scambio Luis Alberto-Mario Rui?

Questa mattina il DS del Cagliari, Stefano Capozucca, ha parlato alla redazione di Radio Incontro Olympia di Alessio Cragno, portiere spesso accostato alla Lazio. Ecco le sue parole: “Cragno è uno dei portieri della nazionale azzurra, tra i più forti d’Italia. Il Cagliari purtroppo dopo anni non è riuscito a mantenere la massima categoria, mentre Alessio merita i migliori palcoscenici del nostro calcio. La Lazio? Non ho sentito nessuno della società, per ora nessun contatto per Alessio, solo voci. Tuttavia, per il motivo appena spiegato, siamo pronti a tutto e non nego che saremmo lieti di accontentarlo. Vicario? Non è più nostro, l’Empoli lo ha riscattato.”

