Calciomercato Lazio, Marchetti si offre ai biancocelesti: tornerebbe di corsa a Formello

Continua a tenere banco la questione portiere in casa Lazio. Dopo l’addio di Thomas Strakosha, la società è alla ricerca di un estremo difensore e il profilo scelto è quello di Marco Carnesecchi. Il portiere ex Cremonese, di proprietà dell’Atalanta , gradirebbe la destinazione romana sponda biancoceleste, ma il suo infortunio alla spalla con conseguente operazione ha rallentato l’operazione. Secondo quanti riportato da Repubblica, l’ex estremo difensore della Lazio Federico Marchetti, si è proposto ai biancocelesti come risorsa d’esperienza in più oltre a Reina. La sua avventura al Genoa è ai titoli di coda, e la sua volontà sarebbe quella di strappare l’ultimo contratto con la squadra dove si è espresso ai massimi livelli. In tal senso, Marchetti avrebbe confidato che tornerebbe a Formello anche gratis, pur di far ritorno tra là file della Lazio. La sua proposta è giunta a destinazione, ora sta alla Società capitolina dare una risposta all’estremo difensore, che nel frattempo ha messo in stand By le altre richieste.

