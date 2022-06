GdS | Lazio, ecco Pedrinho: si attende il 30 giugno

Tra le indiscrezioni di mercato anche il nome di Pedrinho è stato accostato alla Lazio: il brasiliano classe 2002, in scadenza di contratto al 31 dicembre col Santos. Il terzino sinistro, riporta La Gazzetta dello Sport, in questi giorni si trova in Italia per risolvere le pratiche per la cittadinanza: i capitolini avrebbero un triennale pronto per lui, si aspetta la data del 30 giugno, da allora è possibile l’accordo con un nuovo club.

