Il Messaggero | Nuovo contatto con Mertens: Sarri gli chiede di abbassare le pretese

La rosa della Lazio l’anno prossimo sarà ben diversa quella della stagione passata. La difesa è da ricostruire quasi totalmente, il ruolo del portiere al momento è scoperto, servono dei cambi a centrocampo e manca ancora un vice-Immobile. Secondo quanto riporta Il Messaggero oggi in edicola, le trattative per Casale e Ilic potrebbero allungarsi a ben oltre l’inizio del ritiro di Auronzo, non esattamente ciò che sperava Sarri. Il mister, poi, deve risolvere anche il problema in attacco: aveva dato l’ok per un altro prestito di Cabral, ma ora lo Sporting chiede 5 milioni e a meno si potrebbe prendere Caputo. C’è comunque Mertens in ballo. Il belga è un pupillo di Sarri e sono rimasti in contatto, tanto che gli è stato chiesto proprio dal tecnico della Lazio di abbassare le pretese (4 milioni per l’ingaggio) per poterlo raggiungere a Roma.

