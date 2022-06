Luiz Felipe, esordio amaro con l’Italia: “Rimane l’orgoglio della prima volta con la maglia azzurra” – FOTO

La brutta sconfitta subita dall’Italia di Mancini contro la Germania è stata l’opportunità per l’esordio in maglia azzurra dell’ex difensore centrale della Lazio Luiz Felipe. L’Italo-brasiliano è entrato in campo nel finale del primo tempo, quando la gara era sul punteggio di 1-0. L’ex biancoceleste ha descritto su Instagram l’emozione per la prima volta in campo con la sua nuova Nazionale. Ecco le sue parole: “Avrei preferito esordire con un risultato diverso, ma comunque rimane il grande orgoglio di aver indossato per la prima volta la maglia azzurra. Grazie azzurri!“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luiz Felipe Ramos (@luizfeliperamos27)

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: