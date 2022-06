Mario Mattioli: “Juve, non prendere Di Maria o Zaniolo. Vai su Milinkovic”

Il noto giornalista Mario Mattioli è intervenuto questa mattina a TMW Radio per parlare di mercato, specialmente quello della Juventus. I bianconeri sono alla ricerca di un centrocampista e Mattioli ha consigliato di prendere Milinkovic. Ecco le sue parole: “Di Maria non mi convince, vuole solo un anno di contratto per fare il mondiale e poi tornare in Argentina. Chi prenderei? Zaniolo no, Milinkovic sì, ma non è il mio ruolo scegliere.”

