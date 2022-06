Pedullà: “La Lazio vuole prendere Carnesecchi, affiancandogli un portiere di esperienza”

Continuano le voci di mercato legate alla Lazio, che è alla ricerca di giocatori che possano tornare utili alla rosa rafforzandola sempre di più. Sarri ha chiesto garanzie, e gli verranno date in tuti e quattro i reparti, dal portiere al centravanti. Tra gli attaccanti si valutano diversi profili, da Caputo a Mertens fino ad opzioni estere. Dall’Albania, si fa il nome di Armando Broja, giocatore del Chelsea che quest’anno ha giocato il prestito al Southampton. Sulle tracce del classe 2001 ci sarebbe anche il Napoli, che è alla ricerca di un attaccante con cui sostituire Victor Osimhen, anche se il club partenopeo sembrerebbe intenzionato a trattenerlo formando una coppia d’attacco proprio con l’albanese. Il Chelsea ha fissato il prezzo, 30 milioni. Una cifra che difficilmente i biancocelesti sborseranno, ma si potrebbe intavolare un affare con la formula del prestito.

#Lazio has started talks with Chelsea, Armando Broja costs 30 million euros if they want to open negotiations says the club. Napoli see him as the ideal replacement for Osimhen but apparently De Laurentis will try to keep the him in the team to create an attacking duo with #Broja pic.twitter.com/QCzvTc5bDW

— Kombëtarja Shqiptare 🇦🇱 (@KombetarjaShqip) June 15, 2022