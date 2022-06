CorSera | Lazio, Casale spinge: «Mi piacerebbe lavorare con Sarri»

Come riportato dal Corriere della Sera, la Lazio attende di piazzare diversi giocatori: per Vavro si attende la chiusura dell’affare con il Copenaghen, mentre sembra essersi raffreddata la pista che porterebbe Escalante al Cadice. Per Muriqi, è rimbalzata la voce di un interessamento del Galatasaray, interesse reale ma non alle cifre inizialmente circolate (16 milioni), che avrebbero automaticamente fatto chiudere l’affare.

Con meno possibilità di incassare, ma comunque da piazzare, ci sono anche Armini, Fares, Jony, Anderson, Kiyine e Adekanye. Solo dopo aver ceduto alcuni di questi esuberi, la Lazio potrà chiudere le prime operazioni in entrata.

In difesa, l’obiettivo numero uno rimane Alessio Romagnoli, ma di difensori centrali a Sarri ne servono due. L’altro obiettivo è Nicolò Casale, che a Sportitalia aveva dichiarato: «Sono un giocatore del Verona, ma sicuramente Sarri è un grande allenatore che cura la fase difensiva e mi farebbe piacere giocare per lui». E l’interesse per Casale e Ilic (ma anche per Simeone), non solo da parte della Lazio, è stato confermato anche dal nuovo d.s. dell’Hellas, Francesco Marroccu. Carnesecchi, infine, è stato operato a Bologna dopo la lussazione alla spalla: Sarri continua a ritenerlo il profilo giusto per la porta, ma le condizioni per prenderlo dall’Atalanta dovranno cambiare. In caso contrario, la Lazio andrà dritta su Vicario dell’Empoli.

