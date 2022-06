Reina non dà garanzie. Nuovo nome per il ruolo di secondo

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Sarri vorrebbe un altro portiere oltre a Carnesecchi, in quanto Reina non dà garanzie, anche se ha rinnovato da poco il suo contratto con la Lazio per un altro anno. L’ultimo nome uscito in giornata per il ruolo di secondo, sarebbe quello di Ionut Radu, portiere dell’Inter e della nazionale rumena, quest’anno in neroazzurro non ha trovato molto spazio e potrebbe lasciare la squadra di Inzaghi per trovare maggiore continuità.

