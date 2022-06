Serie A, domanda Fantacalcio per la coppia Immobile-Milinkovic – FOTO

Continua il caos tra Figc e Lega dopo in merito alla situazione finanziaria della Lazio. Il club capitolino è l’unico che non rientra nei parametri dell’indice di liquidità per 2 milioni e 50 mila euro e stando agli antichi criteri di ammissione alla Serie A, non potrebbe partecipare al prossimo campionato. Tuttavia, chi giorni fa il Presidente Claudio Lotito ha vinto il ricorso presso il Collegio di Garanzia dello Sport decidendo che l’indice di liquidità non può essere un criterio di ammissione. In conseguenza di ciò, la Figc ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, il quale quest’oggi ha accolto la richiesta di abbreviazione dei termini fissando al prossimo 21 giugno la camera di consiglio collegiale.

