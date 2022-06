CdS | Sarri ora vuole due portieri: Carnesecchi più Provedel

Sarri vuole due portieri, non gliene basta uno, soprattutto se venisse accontentato con l’acquisto del portiere Marco Carnesecchi, appena operato alla spalla sinistra. Come riporta Il Corriere dello Sport, si prevede uno stop di quattro mesi e il tecnico non ha intenzione di partire con Reina titolare. Pepe, resterà come vice sino a novembre, quando il campionato si fermerà per il Mondiale, e da terzo nella seconda parte della stagione, quando la Lazio è convinta di poter lanciare Carnesecchi. Lo scenario regge se la Lazio riuscirà a trovare l’accordo con l’Atalanta, decisa a tenere un prezzo elevato per Carnesecchi, rientrato dal prestito alla Cremonese. Con l’infortunio il club biancoceleste , ribadendo la fiducia nel giovane ragazzo, pensa possa scendere il prezzo oppure cominciare a ragionare nell’ottica del prestito con riscatto. Una tutela in più per valutarne, dopo l’estate e un intervento così delicato, l’effettiva ripresa agonistica. Il club laziale è disposto a fissare un riscatto di 8-9 milioni per Carnesecchi, ma si è distanti da un patto con l’Atalanta. Il punto a favore di Lotito è la disponibilità di Marco, pronto a giocare la Lazio. Carnesecchi operato significa prendere un altro portiere e la Lazio tornerà alla carica per Ivan Provedel, 28 anni, numero uno dello Spezia. Non è vero abbia appena firmato il rinnovo: aveva una clausola di prolungamento in caso di salvezza. Manca solo un anno alla scadenza 2023, si può prendere con 2 o 3 milioni subito. Tutto sta a vedere quanto costerà Carnesecchi.

