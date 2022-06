Calciomercato Lazio, Parisi: “Futuro? Ho tante squadre che mi osservano e mi seguono da tempo”

Intervenuto ai microfoni di Sport Channel 214, il giocatore dell’Empoli Fabiano Parsi si è espresso in merito al suo futuro. La Lazio è alla ricerca di un terzino sinistro, e oltre al profilo di Emerson Palmieri, sta valutando da tempo anche quello del giovane italiano che tanto piace a tecnico Sarri.

Queste le parole di Parisi riportate da TMW:

“Ora manca solo il gol, in Serie A e In Nazionale. Sì, spero che arrivi presto dai. Ho iniziato da piccolo su questo campo, ho fatto tanto sacrifici che mi hanno portato dove sono arrivato. Ma, come diceva sempre mio padre, devo restare sempre con i piedi per terra e di essere una persona molto umile. Fino all’altro ieri ero in mezzo al campo a correre. Domani parto per le vacanze, mi godo un po’ la famiglia e la fidanzata. Per il resto vediamo con il mio procuratore. Dopo una stagione in Serie A, ho tante squadre che mi osservano e che mi seguono da tanto tempo.”

