CdS | Carnesecchi, Lotito pensa a un rilancio

Come riportato dal Corriere dello Sport, la Lazio insiste per il portiere azzurrino che Percassi valuta 15 milioni e vorrebbe cedere solo in prestito. Questa formula potrebbe fare comodo a Lotito, che sta pensando a un rilancio di 12 milioni per il giocatore. A inizio settimana ci sarà un nuovo incontro. Intanto, Carnesecchi ha cominciato a seguire sui social Acerbi e Reina.

Sullo sfondo resta la candidatura di Vicario, riscattato ieri dal Cagliari a 8 milioni. Il giocatore è entrato anche in orbita Fiorentina e attende di conoscere il proprio futuro. Sarri ha chiesto al presidente di non mollare Carnesecchi, ma serve un vice: tra le candidature ci sono Provedel dello Spezia (scadenza 2023, costo 2-3 milioni) e Radu dell’Inter.

In difesa, entro luglio si punta a chiudere l’operazione per Romagnoli. Ieri è spuntata l’ipotesi Milan per Acerbi. Infine, potrebbe concludersi a breve l’operazione per Casale: Lazio e Verona sono vicine all’accordo.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: