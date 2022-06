GdS | Subito Casale e Ilic valutati 28 milioni. Arrivano da Verona i rinforzi per Sarri

Come riportato da Il Messaggero, Sarri sta aspettando impazientemente l’evolversi del mercato biancoceleste. Si attendono altri squilli dopo quello Marcos Antonio, primo colpo per il prossimo anno. Tutto è legato all’azzeramento dell’indice di liquidità. Forse il 1 Luglio si scoprirà se il Tar deciderà di ribaltare o meno la sentenza del Collegio di Garanzia, che aveva dato parzialmente ragione alla Lega di A contro il parametro obbligatorio imposto dalla Figc per la prossima iscrizione al prossimo campionato. Martedi scorso Tare è partito per cedere Muriqi (Maiorca), Escalante (Cadice) e Vavro (Copenaghen).Negli ultimi giorni sarebbe stato avvistato anche a Londra. Al Chelsea c’è Emerson Palmieri ma anche Loftus Cheek, sogno percorribile solo con la cessione di Milinkovic allo United. Il fedelissimo Allan è una pista più facile da percorrere (scadenza 2023).

Come Torreira dell’Arsenal, in difesa piace Issa Diop del West Ham, se dovessero saltare Chust e Casale. Romagnoli è legato all’uscita di Acerbi che dopo un contatto con Pioli sogna un ritorno al Milan. Tornando a Londra aveva indicato Hudson-Odoi come vice Immobile. Una settimana fa aveva risentito anche Kepa, pronto a ridursi l’ingaggio pur di raggiungerlo nella Capitale, tuttavia la scelta in porta sembra un altra. Avanti con Carnesecchi. L’Atalanta però deve accettare la proposta della Lazio (prestito oneroso a 1,5 milioni) e una percentuale inferiore al 20 % sulla futura rivendita. Vicario è la prima alternativa, ma la Lazio insiste sull’ex Cremonese nonostante l’infortunio alla spalla che lo vedrà lontano dai campi da gioco per 4 mesi.

