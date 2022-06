CorSera | Emerson e Parisi per ora un sogno: Lazio obiettivo Pedrinho

Il film dell’estate della Lazio non è una prima visione. Questione di indice di liquidità, diverso da quello che martedì sarà discusso al Tar e potrebbe servire per l’iscrizione al campionato: se non escono giocatori (e non si incassa), non ne possono entrare altri, compreso il centrocampista brasiliano Marcos Antonio, preso dallo Shakhtar Donetsk, che domani mattina intanto sbarcherà nella Capitale, all’aeroporto di Fiumicino.

La situazione della Lazio la conosce bene anche Elseid Hysaj, che dal 1° luglio dello scorso anno è un giocatore biancoceleste ma che fa ufficializzato soltanto nelle ore precedenti l’inizio del campionato, dopo l’intervento diretto del presidente Claudio Lotito. La prima stagione dell’albanese, voluto da Maurizio Sarri che lo aveva avuto per diverse stagioni al Napoli, era iniziata bene, prima che il difensore perdesse il posto, con allenatore che a un certo punto della stagione gli ha preferito Marusic a sinistra, mentre perché Lazzari – sulla fascia opposta – era diventato un elemento insostituibile. La Lazio avrebbe bisogno di un terzino mancino titolare, anche perché sia Radu sia Kamenovic sono considerati centrali da Sarri, che gli esterni di difesa li vuole invece di spinta.

Le esigenze tecniche, però, si scontrano con quelle economiche e con le altre priorità della Lazio che sta nascendo: il portiere (Carnesecchi non rientrerà prima di metà settembre, probabile quindi che ne serva anche un altro per non rimanere solo con il quasi quarantenne Reina) e almeno un difensore centrale, che potrebbero essere due (Romagnoli e Casale?) qualora Acerbi alla fine andasse a Milano, dove lo apprezzano sia Inzaghi per I’Inter (che potrebbe perdere Skriniar) che Pioli per il Milan. Proprio perché in cima alla lista della spesa ci sono da rinforzare altri ruoli, è probabile che a sinistra la scelta ricada su una soluzione low cost: il brasiliano Pedrinho, classe 2002, del Santos, che in queste settimane è in Italia per ottenere il passaporto italiano e che ha il contratto in scadenza a fine dicembre.

Sarri e i tifosi avrebbero preferito uno tra Emerson Palmieri (rientrato al Chelsea dopo il prestito al Lione) e Fabiano Parisi, ma l’italo-brasiliano avrebbe il desiderio di giocare la Champions e ha uno stipendio molto alto (4 milioni), mentre sull’esterno dell’Empoli e della Nazionale Under 21 si sta scatenando un’asta a cui la Lazio, in questo momento, non può partecipare per ovvi motivi. Senza la partenza di un big, il tecnico biancoceleste dovrà accontentarsi di quattro acquisti: a sinistra, anche in caso di partenza di Hysaj, si scommetterà su Pedrinho. CorriereDellaSera

