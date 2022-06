Pedullà: “Romagnoli ha detto no a un club inglese, vuole la Lazio”

AGGIORNAMENTO 19 giugno ore 16:20

Matteo Berrettini ha vinto l’Atp Queens per la seconda volta consecutiva. Dopo il trionfo arrivato nello scorso anno il tennista italiano si ripete anche in questa stagione vincendo un finale contro Krajinovic in due set.



Matteo Berrettini conquista per la sua seconda volta consecutiva il pass per la finale dell’ATP Queen0s 2022. Il tennista italiano ha battuto quest’oggi il numero 29 ATP olandese Van De Zandschulp, n. 29 ATP. Un 6-4 6-3 che permette portato a casa dopo un match condizionato dalla pioggia, che ha portato a uno slittamento di 45 minuti dell’inizio e alla sospensione di un quarto d’ora a metà del secondo set. Berrettini giocherà in finale contro Krajinovic, il quale ha vinto con un doppio 6-3 il croato Cilic.

