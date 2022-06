GdS | Il calendario di Serie A verrà presentato venerdì alle 12: ecco le date da ricordare

Marco Alia, portiere della Lazio, ha trascorso l’ultima stagione in prestito al Monterosi in Serie C. Per parlare del suo futuro, ai microfoni di CalcioToday.it, è intervenuto Alessandro Buccieri, agente del classe 2000 biancoceleste. Queste le sue parole: “Marco partirà con la Lazio in ritiro. Il suo futuro? Vediamo, piace a diverse squadre di C visto il buon campionato con il Monterosi.

Qualche club di Serie B lo sta monitorando, però è più probabile un suo approdo in una squadra di C che punta ad un campionato di vertice”.

