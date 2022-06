Il Messaggero | La Lazio scopre Marcos Antonio. Oggi incontro tra Lotito e Sarri per fare il punto sul mercato

Aprite le porte a Marcos Antonio, un piccolino con una voglia matta di conquistare la Lazio. Il brasiliano già una settimana fa cantava l’inno biancoceleste in occasione del suo 22esimo compleanno. Non gioca dall’11 dicembre e negli ultimi 5 mesi si è allenato a casa per non perdere la forma fisica. Marcos Antonio è nato mezzala, ma De Zerbi, suo allenatore allo Shakthar, assicura che può essere utilizzato come vertice basso sfruttando il suo dinamismo e la sua qualità. Ha giocato anche come regista nel 4-2-3-1 e i tifosi biancocelesti sognano un centrocampo d’oro insieme a Milinkovic e Luis Alberto. E’ sposato con Julia e hanno un bimbo di nome Brayan. E’ religiosissimo e praticante, come Felipe Anderson che nel frattempo ha inaugurato un nuovo centro sportivo in Angola.

Marcos Antonio è pronto al salto di qualità. Con lo Shakthar ha esordito in Champions e in Europa League, ora è il momento di mettersi alla prova nel campionato italiano. Sarri sa che ci vorrà tempo per farlo adattare al nuovo gioco, ecco perché Cataldi è pronto ad insidiarlo per il posto da titolare. Danilo è tornato da Londra e già sta lavorando a Formello per essere pronto per il ritiro di Auronzo. In attesa di Romagnoli è l’unico laziale rimasto.

Mentre si prepara ad un ulteriore sforzo per portare a Roma il difensore, ieri Lotito è stato a Formello con il presidente della Fifa Gianni Infantino, il capo della Lega di A Lorenzo Casini e Joe Barone, dg della Fiorentina. Oggi, invece, come riporta Il Messaggero, ci sarà un incontro con Sarri per fare il punto su Carnesecchi e sul mercato in generale. Si attende sempre uno sconto dall’Atalanta per il portiere e bisogna avere anche un secondo che possa sostituirlo nei mesi di assenza. A Sarri piace Karius e sono stati offerti Audero, Adrian e Neto. Per quanto riguarda quest’ultimo, a parità di ingaggio sarebbe meglio Kepa in prestito con diritto di riscatto.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: