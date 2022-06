La Repubblica | Marcos a Formello, poi visite e firma. Domani la decisione sull’indice di liquidità

Finalmente è arrivato Marcos Antonio: è atterrato alle 7.10 a Fiumicino, in mattinata sarà a Formello e domani in Paideia prima di firmare il contratto che lo legherà alla Lazio per 5 anni. Sarri sa che ci vorrà tempo per adattarlo ai suoi schemi, ma “Bahia”, come si fa chiamare il brasiliano perché nato in quella regione, è pronto a mettersi a disposizione.

Il ritiro pre campionato inizierà il 6 luglio e per quella data Sarri attende altri acquisti. Il portiere è la questione più urgente da risolvere: la Lazio ha scelto Carnesecchi, ma è infortunato, dunque per il ritiro non sarà disponibile e Sarri ha bisogno di un’alternativa che dia più garanzie di Reina. L’ultimo nome che rimbalza direttamente dalla Spagna è quello di Neto, in uscita dal Barcellona. Un’altra alternativa sarebbe mollare Carnesecchi e puntare tutto su Vicario o Kepa.

Nel frattempo, Romagnoli ha rifiutato un’offerta di 5 milioni da parte del Fulham. La Lazio è arrivata a 2,8 e a 3 finalmente si può chiudere, nella speranza che Acerbi riesca a sistemarsi al Milan o all’Inter.

Questione Indice di liquidità: domani il Tar discuterà la decisione del Collegio di Garanzia del Coni che aveva accolto il ricorso della Lega. Se vincerà la FIGC, Lotito dovrà versare 2,5 milioni in 24 ore per iscriversi al campionato e sbloccare il mercato; se vincerà la Lega, invece, non deve essere versata quella cifra necessaria per l’iscrizione, però la Figc potrebbe decidere, per il mercato, di far tornare il coefficiente dell’indice a 0,6 e non più a 0,5. In tal caso, la Lazio dovrebbe versare 6 milioni per sbloccare il mercato, o comunque aspettare di vendere prima di comprare.

Lo riporta La Repubblica.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: