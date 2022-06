Calciomercato Lazio, Bobby Adekanye è un nuovo giocatore del Go Ahead Eagles | FOTO

Ora è ufficiale: Bobby Adekanye è un nuovo calciatore del Go Ahead Eagles, squadra che milita nel massimo campionato olandese. Arrivato alla Lazio nel 2019, nell’ultima stagione è stato in prestito al Crotone in Serie B. Di seguito l’annuncio del Go Ahead Eagles sul proprio profilo ufficiale Twitter.

L’ex attaccante della Lazio, tramite il proprio profilo Instagram, ha voluto spendere anche qualche parola per salutare l’ambiente. Questo quello che ha scritto Adekanye: “Oggi saluto la Lazio e lo faccio con immenso orgoglio per aver difeso la maglia di una delle squadre più importanti del calcio italiano. Roma è una città meravigliosa e la Lazio è un club gigantesco sotto ogni punto di vista, ma voi tifosi siete stati il mio regalo più grande. Mi avete dimostrato un affetto infinito fin dal primo giorno e vi assicuro che è lo stesso affetto che ho avuto per voi, oggi, domani e sempre. Questo non cambierà. Voglio ringraziare tutti, dal primo compagno di squadra che mi ha aperto le porte dello spogliatoio all’ultimo collaboratore che ha fatto in modo che non mi mancasse nulla per poter coltivare la mia passione. Tre anni ricchi d’insegnamenti, a livello professionale e personale. Buona fortuna e tanto successo, famiglia. A presto. Forza Lazio!”.

