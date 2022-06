Calciomercato Lazio, prima offerta per Carnesecchi: la risposta dell’Atalanta

La Lazio continua a lavorare sul fronte calciomercato per rinforzare la rosa di mister Sarri. Dopo l’arrivo di Marcos Antonio a centrocampo, il club biancoceleste pensa alla porta: come riporta Gianlucadimarzio.com, la Lazio ha presentato una prima offerta per il portiere di proprietà dell’Atalanta di 10 milioni di euro. Il club di Bergamo però ha rifiutato, visto che la richiesta e valutazione del classe 2000 è più alta, intorno ai 15 milioni. Carnesecchi, reduce dal prestito in Serie B alla Cremonese, si è sottoposto recentemente ad un’operazione alla spalla che lo terrà lontano dal campo per 3/4 mesi. Dopo alcune riflessioni, la Lazio ha scelto di investire ugualmente sul giovane portiere, per poter avere una sicurezza per molti anni tra i pali. Marco Carnesecchi è il preferito del club biancoceleste per la porta.

