Lazio-Carnesecchi, indizio social: c’è il like del portiere

In questi giorni si sta parlando molto della trattativa che potrebbe portare Marco Carnesecchi alla Lazio. Il portiere che molto bene ha fatto nell’ultima stagione con la Cremonese sembra rimanere il preferito di Sarri e società nonostante l’infortunio alla spalla con tanto di intervento. Ecco allora che tra le voci di accordi vicini, rilanci e quant’altro sbuca un like proprio di Carnesecchi. Indizio social? Su Instagram, infatti, il giovane portiere ha messo un “Mi piace” al post dell’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio in cui viene detto che la Lazio ha rilanciato all’Atalanta a 12 milioni + 3 di bonus per cercare di concludere l’affare quanto prima. Un indizio che mette in mostra la voglia di Lazio da parte di Carnesecchi.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: