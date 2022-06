PAIDEIA | L’arrivo di Marcos Antonio per le visite di idoneità – VIDEO

Ieri l’arrivo in città, la visita nel centro sportivo di Formello e le foto all’aquila Olympia, che si godeva il sole romano sul prato del quartier generale biancoceleste. La full immersion laziale di Marcos Antonio non è ancora terminata: questa mattina infatti il 22enne brasiliano, acquistato per 8 milioni più bonus dallo Shakhtar, è atteso presso la clinica Paideia per le visite mediche di rito, poi firmerà il contratto da 900 mila euro (a salire) con la Lazio.

È il colpo che dà l’avvio al mercato estivo della Lazio, che nelle prossime due settimane – prima del ritiro, il 6 luglio – dovrà regalare a Sarri tre acquisti: un portiere e due difensori centrali. Per il pacchetto arretrato, i nomi sono quelli di Romagnoli e Casale, mentre per la porta non ci sono dubbi: è Carnesecchi il prescelto. Nonostante l’infortunio alla spalla sinistra e l’operazione di mercoledì scorso, che lo renderà inutilizzabile fino a metà settembre, la Lazio è decisa a investire sul classe 2000 dell’Atalanta. Per questo ha presentato un’offerta alla Dea per l’acquisto a titolo definitivo del giovane portiere, fortemente voluto da Sarri: non più la formula del prestito, come si era ipotizzato inizialmente, ma un trasferimento definitivo. Il prezzo? 10-12 milioni, bonus compresi. Dopo giorni di trattative, la proposta è partita: a Formello ora aspettano una risposta da Bergamo. TuttoMercatoWeb/Riccardo Caponetti

