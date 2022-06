Canigiani: “Non è prevista la rateizzazione dell’abbonamento. I primi di luglio sveliamo le nuove maglie”

Marco Canigiani, responsabile marketing della Lazio, è intervenuto questa mattina a Lazio Style Radio e Radio Incontro Olympia per rispondere alle domande relative agli abbonamenti, annunciati ufficialmente nella giornata di ieri. Ecco le sue parole:

“L’abbonamento intero permetterà l’accesso anche per la prima gara di Coppa Italia, mentre per gli Aquilotti è valido per sedici gare. Sono esclusi i big match, ma in ogni caso per le altre partite ci sarà una prelazione dedicata a loro. L’ unico settore in cui l’Aquilotto va acquistato con un abbonamento intero è la Tevere Top. Per chi è residente fuori dalla provincia di Roma può acquistare un abbonamento a prezzo ridotto. Noi, tra l’altro, siamo gli unici a non distinguere tra curva e distinti e ad attuare le promozioni over 65 e donne. La Tevere parterre è stata negli ultimi anni una spinta per il tifo, quindi abbiamo creato degli abbonamenti diversificati in tribuna per questo motivo. Per la Monte Mario ci sarà anche la promozione Plus Maglia.



Abbiamo deciso di non fare promozioni valide in Curva perché è un settore che si riempie facilmente: lo abbiamo fatto per provare a riempire anche altri settori. Prelazione vecchio abbonato? Inizialmente avevamo deciso di far partire la vendita in due momenti diversi, ma siamo partiti in ritardo e i tempi erano ridotti. Abbiamo deciso dunque di mettere a tutti il prezzo che avremmo messo ai vecchi abbonati. I vecchi abbonati che vogliono cambiare posto possono farlo già da domani, prendendone uno non occupato.

Per le modalità di acquisto dell’abbonamento è importante leggere le varie comunicazioni. Nei Lazio Style è possibile solo recuperare i codici della tessera Millenovecento e sottoscrivere gli abbonamenti con la promozione relativa alla Provincia in Tribuna, mentre negli altri casi si acquista online o nelle ricevitorie viva ticket. Aggiungo anche che per alcuni lavori allo stadio ci sono 40 abbonamenti che non potranno essere rinnovati in Tevere Top. Il voucher richiesto e non utilizzato può essere sfruttato anche per il costo dell’abbonamento.

Non abbiamo previsto per quest’anno l’abbonamento a rate. Ci abbiamo provato in passato ma il riscontro è stato minimo per questioni burocratiche. Nella fase di prelazione, inoltre, rimane aperta la vendita libera per i posti non soggetti a prelazione. Nella vendita online l’abbonamento viene stampato su un foglio A4 e nelle ricevitorie sarà rappresentato da un comune biglietto per lo stadio. Da settembre uscirà una nuova card accessibile ai tifosi nei Lazio Style su cui caricare l’abbonamento, costerà 3 euro e durerà 10 anni. Non permette di andare in trasferta, per quello serve la Millenovecento. Chi ha la Millenovecento scaduta può comunque utilizzarla per caricare l’abbonamento. La scadenza varrà solo per le trasferte quando richiesta.

Per chi ha l’abbonamento intero sulla tessera Millenovecento e per qualunque motivo non può andare ad una partita, può trasferire l’abbonamento per quella partita ad un amico in possesso della tessera.”

Infine, ha parlato anche delle nuove maglie e del ritiro di Auronzo:

“Nei primi di luglio ci sarà la presentazione delle prime due divise. Le prenotazioni per Auronzo sono moltissime, sarà il primo ritiro classico dopo due anni. Speriamo di assistere ad una preparazione buona per la squadra e divertente per i tifosi”

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: