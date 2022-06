Il Tempo | Lazio, la storia delle maglie in mostra: da domani al 31 luglio

Una mostra per rivivere la storia della Lazio. Si chiama «Uniformi & Casacche» e racconta il connubio che sin dalla fondazione della società biancoceleste ha accostato in un percorso immaginario le uniformi militari italiane e le casacche sportive indossate dai calciatori laziali. L’appuntamento è per questa sera, ore 19.30, presso il «Museo dei Granatieri» in Piazza Santa Croce in Gerusalemme 7: la rassegna è stata organizzata congiuntamente dall’Esercito Italiano e dal Lazio Museum. L’esposizione si svolgerà in due sezioni ben distinte. La prima concerne il periodo 1900-1948: si va dalla prima maglia indossata dagli atleti della Lazio fino all’entrata in vigore della Costituzione, attraversando i due conflitti bellici. Si alternano una selezione di uniformi originali dell’Esercito Italiano sin dalle sue origini, parallelamente alle casacche biancazzurre, appositamente riprodotte in maniera fedele rispetto a quelle originali dell’epoca. Il tutto sarà arricchito anche da cimeli appartenuti a Luigi Bigiarelli e al Generale Vaccaro, messi a disposizione dalle rispettive famiglie. La seconda sezione invece parte dal 1958 fino ad arrivare ai giorni nostri: si inizia quindi la divisa utilizzata in occasione della vittoria della prima Coppa Italia, sino ai trionfi più recenti, passando per la vittoria degli scudetti, gli anni bui e i successi internazionali. La mostra sarà aperta al pubblico da domani al 15 luglio, nei seguenti giorni ed orari: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 16; chiusa il sabato, la domenica e nei giorni festivi. Dal 16 al 31 luglio lo spazio museale sarà aperto tutti i giorni dalle 9 alle 21; il sabato e la domenica l’apertura sarà dalle 18 alle 21. L’ingresso è sempre gratuito. Perché 122 anni di storia non hanno prezzo. Il Tempo/Daniele Rocca

