Il Tempo | Lazio, Muriqi all’asta

Rinforzare la squadra non è l’unica priorità. In questa settimana la Lazio farà di tutto per trovare una destinazione a Vedat Muriqi. Quella del Maiorca non è l’unica opzione sul tavolo, anzi. E’ vero, il club spagnolo farebbe carte false per trattenere il centravanti kosovaro dopo aver raggiunto una salvezza insperata fino a poche giornate dal termine della Liga. Ma Lotito non sembra voler scendere al di sotto dei 12 milioni pattuiti per il suo riscatto. La dirigenza dei rossoneri non è arrivata neanche a 10. Ecco perché negli ultimi giorni ha preso quota l’ipotesi di un ritorno in Turchia. Sulle sue tracce infatti ci sarebbe il Galatasaray che, dopo un campionato a dir poco deludente, è pronto a investimenti pesanti per riportare la squadra a lottare per il vertice. Muriqi questa opzione non dispiacerebbe affatto: in Super Lig ha ottenuto i migliori risultati della sua carriera, a Istanbul si trova bene ed è molto apprezzato come calciatore. Però bisogna sempre accontentare la Lazio, che non vuole svendere l’attaccante.

Dovrebbe essere tutto fatto invece per il ritorno di Vavro al Copenaghen, stavolta a titolo definitivo: l’accordo sarebbe stato raggiunto intorno ai 5 milioni di euro. Già ufficiale ufficiale il trasferimento di Bobby Adekanye al Go Ahead Eagles: l’ex attaccante del Liverpool, arrivato a Roma nel 2019, ha firmato un contratto fino al 2024 con gli olandesi. Nel frattempo ieri il nuovo acquisto Marcos Antonio ha svolto le visite di idoneità sportiva in Paideia. Arrivato poco prima delle 8, il brasiliano si è sottoposto a tutti gli accertamenti del caso prima di trasferirsi all’Isokinetic per completare il ciclo di esami. In clinica era presente anche Cataldi, che ha anticipato le visite per motivi personali, tutti gli altri invece le svolgeranno prossimo 3 luglio, a due giorni dalla partenza per il ritiro di Auronzo.

Domani invece partirà ufficialmente la campagna abbonamenti per la stagione 2022/2023. Intanto la Lazio fino a ieri sera non aveva ancora presentato la documentazione alla Figc sull’avvenuto riequilibrio dell’indice di liquidità. Ieri è stato presentato al Tar – che oggi si pronuncerà sul ricorso presentato dalla federazione sulla decisione del Consiglio di garanzia del Coni – un documento su un bonifico di 2 milioni e 400 mila euro effettuato dal socio di maggioranza al club. Ma per la Figc è una comunicazione che non ha alcuna valenza. Conta soltanto la documentazione ufficiale che da stasera a mezzanotte verrà girata alla Covisoc affinché l’organo di controllo possa verificare lo stato finanziario dei venti club di Serie A. Il Tempo/Daniele Rocca&Simone Pieretti

