La Repubblica | Lazio, abbonamenti al via domani. C’è l’idea Sucic

Accelerata Lazio. Ripianato il deficit legato all’indice di liquidità, con Lotito che ha versato 2 milioni e 50 mila euro, la società ieri ha comunicato tutti i dettagli della campagna abbonamenti, al via domani dalle ore 10. Il presidente biancoceleste è stato di parola, i prezzi sono simili a quelli che la Roma ha dedicato ai propri tifosi nella fase 1 della vendita: 269 euro il costo dell’abbonamento in Nord, ovvero 13 euro in media a biglietto (20 partite, è compreso anche l’ottavo di finale di Coppa Italia). Tante poi le iniziative e promozioni previste dalla Lazio, che si aspetta una buona risposta dalla gente: nel 2019-’20, l’ultima stagione con le tessere, si abbonarono in poco più di 20mila.

L’attenzione dei tifosi è però rivolta soprattutto al mercato. Lunedì i laziali hanno abbracciato il primo acquisto estivo, Marcos Antonio, che ieri ha svolto le visite mediche in Paideia. Nelle prossime due settimane, prima della partenza per Auronzo, si aspettano almeno un difensore (Romagnoli in primis, poi Casale o Chust) e un portiere. L’erede di Strakosha è Carnesecchi, che la Lazio vuole a titolo definitivo: niente prestito come si prospettava inizialmente. A Bergamo è arrivata l’offerta biancoceleste per il portiere classe 2000, operatosi alla spalla mercoledì scorso: 12 milioni garantiti, tra parte fissa e bonus. Una proposta ritenuta congrua dai dirigenti laziali, che attendono una risposta dall’Atalanta: l’alternativa rimane Vicario dell’Empoli, non Cragno che ha trovato l’accordo con il Monza. In attesa del rientro di Carnesecchi, il titolare sarà Reina, le cui condizioni verranno valutate in ritiro: se non convincerà, la Lazio andrà su un altro secondo portiere. Per il centrocampo, con Milinkovic sempre in bilico, è buona la pista che porta a Sucic, 19 anni, centrocampista croato di 185 cm del Salisburgo: piacciono anche Ilicic e Bourigeaud, quest’ultimo in caso di addio di Luis Alberto. Capitolo uscite: per Muriqi il Maiorca sta tirando troppo la corda sul prezzo. Tare si sta guardando in torno e alla finestra c’è il Galatasaray. Ufficiale l’addio di Adekanye, ha firmato con i Go Ahead Eagles: guadagnava 500 mila euro netti, la Lazio inizia a risparmiare sul monte ingaggi. La Repubblica/Riccardo Caponetti&Giulio Cardone

