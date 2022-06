Lazio ancora con Efootball: il videogioco sarà “Free to Play” per un’altra stagione

La Lazio, tramite i propri profili social, ha pubblicato un post in cui viene rinnovata la collaborazione con il videogioco Efootball. Questo gioco di calcio in passato era conosciuto con il nome di “Pes, Pro evolution soccer“, cambiato poi nell’attuale la scorsa estate.

La novità più importante sta nel fatto che il videogioco ora non è più a pagamento: scaricarlo è infatti gratis già dallo scorso anno su tutti i dispositivi in cui il videogioco è presente. “Vivi la Lazio come non mai in v. 1.1.0. Con le sue nuove modalità di gioco e controlli, puoi portare Le Aquile in cima al mondo virtuale! Efootball è gratis, quindi scaricalo ora” hanno scritto i biancocelesti nel post. A dicembre saranno due anni dall’accordo tra la Lazio e la Konami.

