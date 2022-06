Canigiani, via alla campagna abbonamenti: “Si potranno acquistare liberamente tutti i 40.000 posti, bloccati solo quelli soggetti a prelazione”

Marco Canigiani ha parlato stamattina ai microfoni di Radio Incontro Olympia per chiarire alcune modalità sull’acquisto degli abbonamenti biancocelesti per la prossima stagione 2022/23.

CAMPAGNA ABBONAMENTI. “Alle 10:00 scatta la campagna abbonamenti. Ricordiamo che i vecchi abbonati della stagione 2020, potranno riconfermare il proprio posto fino al 20 luglio.

Per chi aveva l’abbonamento caricato sulla 1900, potranno acquistarlo online o nelle ricevitorie vivaticket, dove basterà indicare il numero della 1900 e automaticamente verrà recuperato il vecchio posto.

Per chi aveva “l’abbonamento di plastica”, bisogna recuperare il codice dell’abbonamento. Già quando c’era stata la consegna dei voucher molti tifosi ci avevano detto che il codice abbonamento non lo leggevano più perché la tessera si era rovinata o l’avevano smarrita. Se lo avevano recuperato mandando la mail durante il il periodo di emissione dei voucher, il codice è lo stesso. Nel caso in cui non si riesca a recuperare, basta inviare una mail a info.biglietteria@sslazio.it.

Inviate i dati anagrafici e vi verrà risposto con il codice abbonamento, che servirà per recuperare i vecchi posti e poterli confermare”.

DOVE ACQUISTARE. “Già dalle 10 si potranno acquistare liberamente tutti i 40.000, sono bloccati solo quelli soggetti a prelazione. Gli altri possono essere tranquillamente essere acquistati da vecchi e nuovi abbonati. Proprio perché abbiamo voluto evitare assembramenti, è possibile acquistare l’abbonamento nelle ricevitorie Vivaticket oppure online sia attraverso la tessera del tifoso, o anche senza. In questo caso viene stampato l’abbonamento su un foglio a quattro“.

EAGLE CARD. “Per chi vorrà, a partire dal mese di settembre ci sarà una nuova card che si chiama Eagle card. I tifosi potranno andare presso i Lazio Style e trasferire l’abbonamento su questa carta, che avrò la durata di 10 anni e potrà essere caricata sul wallet dello smartphone. A differenza della 1900, non permette di andare in trasferta perchè non ha la foto e ha una durata di più lunga. Non l’abbiamo fatta subito perché l’emissione richiede un po’ di tempo e si rischiava di avere delle file troppo lunghe per fare tutte queste operazioni“.

LAZIO STYLE. “I Lazio style sono abilitati unicamente alla vendita e alla promozione in provincia e in tribuna. Va fatta la verifica della residenza del tifoso che acquista l’abbonamento. È chiaramente di supporto per recuperare i codici abbonamento e per chi vuole fare subito la 1900 e caricarci immediatamente l’abbonamento.

I quattro punti vendita abilitati sono quelli di Via calderini, Parco Leonardo, Roma Est e Via di propaganda“.

TESSERA 1900. “Solo per quest’anno, le 1900 che sono scadute e che non sono state rinnovate dai tifosi (che avevano caricato su queste l’abbonamento 2020) saranno valide per caricare il nuovo abbonamento“.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: