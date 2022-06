GdS | La Lazio ha deciso: Milinkovic sarà sul mercato tutta l’estate

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il club lo valuta 70-80 milioni per finanziare la campagna acquisti. Ma finora non ci sono offerte. Nell’estate del 2019 la Lazio lo etichettò con 100 milioni di euro: Manchester United e Paris Saint Germain si affacciarono, ma il serbo promise a Simone Inzaghi di restare per l’assalto alla Champions, poi centrato.

Sarri farebbe di tutto per trattenerlo, ma lo scenario è cambiato. Il Comandante sta studiando due piani per la nuova Lazio: uno col Sergente e l’altro senza. Il giocatore, a causa degli impegni con la Nazionale, raggiungerà il ritiro ad Auronzo solo dalla metà di luglio, sempre che nel frattempo non si riaffacci il Manchester United o qualche altro top club della Premier, mentre il Psg al momento appare più defilato e da Madrid giungono solo alcuni tiepidi rumors dal fronte Real.

La Lazio spera di innescare un meccanismo di asta per il giocatore, che potrebbe far parte del precampionato biancoceleste o anche giocare le prime gare della nuova stagione di A. Nel frattempo, verranno monitorate le piste alternative, quelle per Loftus-Cheek del Chelsea, Ilic del Verona e Sucic del Salisburgo. Se Milinkovic dovesse rimanere alla Lazio, Lotito dovrebbe avviare le trattative per il rinnovo del giocatore, in scadenza nel 2024.

