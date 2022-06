Italia, la Nazionale perde una posizione nel Ranking Fifa: la classifica

Attraverso un post sui propri canali social ufficiali, l’attaccante del Manchester United Cristiano Ronaldo ha annunciato l’inizio della nuova partnership con Binance. La piattaforma globale di scambio di criptovalute, è ormai da un anno il nuovo main sponsor della Lazio: due anni di contratto con opzione sino al 2024 da esercitare entro il prossimo giugno per un introito di oltre 30 milioni. Questo l’accordo siglato tra la Società biancoceleleste e quella di Singapore, con quest’ultima che ora conferma anche la nuova collaborazione con una delle leggende del calcio mondiale. Queste le parole del calciatore portoghese sui propri profili social: “Orgoglioso di collaborare con Binance. Insieme ti daremo l’opportunità di possedere un pezzo iconico della storia dello sport. Sono entusiasta di intraprendere questo viaggio con tutti voi. Cambiamo il gioco NFT con Binance.”

Di seguito il post di Cristiano Ronaldo:

Proud to be partnering with @binance

Together we’ll give you the opportunity to own an iconic piece of sports history.

I’m excited to take this journey with all of you. Let’s change the NFT game with #Binance. pic.twitter.com/SNSCMHggct

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) June 23, 2022