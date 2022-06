Lazio Primavera, Tommaso Rocchi verso la panchina

La Lazio deve quanto prima porre rimedio per la propria difesa: si sta trattando da settimane per Romagnoli e Casale. Secondo quanto riportato da Repubblica.it, però, non sarebbero le uniche piste. Ci sarebbe infatti anche l’opzione Mario Gila, stopper di piede destro del Real Madrid. Il difensore è anche sul taccuino del Manchester City, ma il problema rimane il fatto che i blancos non vorrebbero provarsi del proprio giocatore a titolo definitivo: per i propri giovani, infatti, il Real Madrid spinge sempre per il diritto di Recompra con il fine di poter reinvestire sul proprio giocatore qualora ci siano margini. Rimane inoltre viva la pista Chust, una situazione però simile a quella dell’altro difensore.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: