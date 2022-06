Immobile: “Realizzerò la portata di quello che ho fatto nel mondo del calcio, una volta smesso di giocare”

Ieri Ciro Immobile è stato premiato a Venezia come ‘Sportivo dell’anno’, ricevendo il Leone d’Oro. Dopo la celebrazione del riconoscimento, il numero 17 e capitano della Lazio ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardanti i prossimi obiettivi da raggiungere e in chiusura, una menzione speciale a un attaccante che torna in Serie A dopo un anno passato in Premier League, Romero Lukaku. Di seguito le parole del calciatore orginario di Torre Annunziata:

“Ai record non penso. Di sicuro realizzerò la portata di quello che ho fatto nel mondo del calcio, una volta smesso di giocare. Chiaro che non bisogna adagiarsi. Con Lukaku di nuovo in Italia il livello del nostro campionato si alza, dovrò continuamente fare il massimo. Ora ho in testa solamente i prossimi obiettivi”.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: