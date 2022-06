Pedullà| La Lazio si avvicina alla richiesta dell’Atalanta per Carnesecchi. C’è però chi all’interno del club preferirebbe Sergio Rico…

Come riportato dal noto esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, l’unico nome fatto per la porta da gennaio ad oggi da Maurizio Sarri, è quello del giovane portiere italiano Marco Carnesecchi. Nonostante l’infortunio alla spalla il classe 2000 è restato la prima e unica scelta, in quanto secondo il mister dei biancocelesti, è un predestinato, in grado di aprire un nuovo ciclo. L’Atalanta non fa sconti, vuole 18 milioni per far partire il calciatore e la Lazio si starebbe avvicinando a piccoli passi alla richiesta, il problema è che si va avanti da mesi senza chiudere. I capitolini starebbero pensando anche di prendere un altro portiere esperto, così da permettere a Carnesecchi di rientrare al meglio. Nel club c’è poi anche chi preferirebbe Sergio Rico al giovane portiere ormai ex Cremona.

