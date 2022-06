Calciomercato Lazio, dalla Turchia sicuri: l’Hull City è di nuovo su Muriqi

La Lazio è in pieno calciomercato e, oltre a colpi in entrata, la società deve riuscire a cedere gli esuberi e i giocatori in prestito. Tra questi ultimi c’è ancora Vedat Muriqi: il kosovaro ha passato gli ultimi 6 mesi al Mallorca e il club sta ancora decidendo se riscattarlo o meno. Il prezzo dell’attaccante è alto e il club spagnolo non è certo di arrivare alla cifra richiesta ed è per questo motivo che la Lazio sta cercando un’altra squadra a cui cederlo. Nelle ultime ore dalla Turchia sta rimbalzando la notizia che l’Hull City si sta rifacendo sotto per Muriqi. Il club inglese lo aveva già seguito nella finestra di mercato invernale, per poi tirarsi indietro.

🟠 @ellocobielsaa‘nın haberine göre Hull City tekrardan Vedat Muriqi ile ilgileniyor. ⚫ 28 yaşındaki Kosovalı golcü geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını La Liga ekibi Mallorca’da geçirmişti.#hcafc pic.twitter.com/c2eqPYlQ2e — Hull City Türkiye 🇹🇷 (@HullCityTurkey) June 26, 2022

