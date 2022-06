Calciomercato, tutto fatto per Luiz Felipe al Betis: il nuovo ingaggio dell’ex Lazio

Dopo aver salutato la Lazio a fine stagione, Luiz Felipe si prepara ad intraprendere una nuova avventura. Il difensore ha deciso di non rinnovare il suo contratto con i biancocelesti, librandosi così a zero verso una nova destinazione. Il suo contratto è in scadenza il prossimo 30 giugno, dopo questa data la sua nuova squadra potrà annunciare il suo acquisto. Si tratta del Betis Siviglia, club spagnolo che da tempo ha raggiunto l’accordo verbale con il giocatore. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l’affare è stato definito anche per quanto riguarda l’ingaggio. Luiz Felipe guadagnerà infatti 3,2 milioni di euro a stagione per 4 anni.

