Il Messaggero| Sarri e il made in Italy: in pole Romagnoli, Casale e Carnesecchi

Pochi giorni fa è stata resa nota la collaborazione tra l’allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, e Kama.Sport, una piattaforma che “fa dei servizi integrando tutti i dati e fornendoli al club e al mister con il fine di fare delle analisi di scouting ma anche una modalità per incrociare dati fisici-atletici con i dati che invece ci sono in partita. L’idea di incrociare i dati tra partita e allenamento aiuta a fornire delle nuove informazioni per capire al meglio lo scenario“. Parola di Carlo Bertelli, uno dei founder e promotori di questa attività che, per spiegare al meglio il contributo della stessa allo staff di Sarri, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Laziopress.it.

Diffusione negli ultimi anni e il caso di Sarri

Si parla di un’attività che negli ultimi tempi si sta diffondendo molto, data la sua forte caratura digitale che permette a questa di essere una vera e propria arma per essere perfettamente al passo con i tempi: “Ci stiamo allargando tramite il passaparola e la reputazione che si sta creando intorno al nostro servizio. Credo che ciò che attiri di più è il fatto che noi siamo sempre disponibili a modificare e personalizzare la piattaforma in base a quelle che sono le esigenze dei nostri clienti. Lavoriamo molto al dettaglio per ogni situazione” ha poi detto in merito a quello che è il loro modo di lavorare. Nello specifico, ci ha parlato di quello che potrebbe essere l’apporto del servizio nel caso del mister della Lazio, Maurizio Sarri: “Nel caso di Sarri siamo pronti, molto di quello che possiamo fornire può tornare utile alla causa del mister. Principalmente con i dati che forniamo possiamo aiutare Sarri nella scelta fornendo uno strumento con cui si arriva subito alle informazioni che servono. Si lavorerà poi molto anche sulla parte video, per velocizzare dei processi facendo risparmiare anche del tempo al suo staff. Si parte con un’idea, ma durante l’anno le cose possono cambiare qualora vi fosse un’intuizione o delle situazioni particolari”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da KAMA (@kama.sport.official)

Diffusione in Serie A

Kama.Sport non ha iniziato a collaborare solo con Maurizio Sarri: “Abbiamo Spalletti col Napoli, poi anche Udinese, Sassuolo, Cagliari. Ma anche Pioli, Cioffi o Italiano con la Fiorentina. Sicuramente in Serie A stiamo cercando di portare un’onda di innovazione reale con il fine di migliorare in modo importante le performance. Poi vediamo anche ciò che facciamo suscita molto interesse quindi va bene così”.

Un calcio sempre più digitalizzato

Si parla di un’attività perfettamente al passo con i tempi e che trascina con sé il calcio in questo mondo “digitalizzato“, dove ovviamente molte dinamiche in sé sono diverse rispetto al passato: “La digitalizzazione sta entrando appieno nel mondo del calcio, ad esempio questa analisi dei dati in Inghilterra viene fatta già in modo più spinto. Noi veniamo da un’era in cui c’è stata, a livello storico, l’attenzione del dato. Per cui stiamo orientando con diverse iniziative e investimenti un vero e proprio avvio verso l’esplorazione del dato. I dati che interessano, rispetto magari a quelli che abbiamo a disposizione, sono una parte minima. Ad esempio, i dati che interessano all’allenatore sono diversi rispetto a quelli che servono in un’altra situazione. Per questo attuiamo anche una sorta di personalizzazione sotto questo punto di vista”. Una personalizzazione che, infatti, varia non solo in base a staff-allenatore, ma anche in base al tipo di staff con cui si ha a che fare: “Abbiamo una piattaforma complessissima e completa che poi adattiamo in base alle esigenze di ogni staff“.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: