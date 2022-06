Massimiliano Caroletti dopo l’incidente con Eva Henger: “Il peggio è passato. Pedro? In assoluto lo straniero più tecnico mai venuto alla Lazio”

Eva Henger e suo marito Massimiliano Caroletti un paio di mesi fa sono rimasti coinvolti in un gravissimo incidente stradale mentre stavano andando a prendere il cagnolino per Jennifer, la loro figlia. Caroletti è intervenuto ai microfoni di www.Notizie.com in merito alle loro condizioni dopo l’incidente, assicurando che “ancora un po’ di dolore ce l’abbiamo ma diciamo che il peggio, grazie a Dio, è passato“ e per parlare anche un po’ di Lazio, una grande passione che accomuna la sua famiglia.

Ecco le sue parole: “Il giorno dell’incidente stavamo andando a prendere un cagnolino promesso a nostra figlia, un chihuahua bianco con gli occhi celesti di nome Pedro, come il giocatore più forte di tutti. Io lo seguo da sempre, fin dagli anni del Barcellona, e quando stava per venire alla Lazio ero il più felice del mondo: per me resta in assoluto lo straniero più forte tecnicamente mai venuto alla Lazio. Io sono come Sarri, la domenica metterei Pedro e poi gli altri (ride n.d.r.). Un pensiero sul sorteggio della prossima stagione di Serie A? Dobbiamo vincere contro tutti gli avversari, quindi non conta l’ordine delle gare; i derby già li ho segnati sul calendario”

