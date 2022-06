CdS | Lazio, conto alla rovescia per avviare il piano Sarri

Inizia una settimana caldissima in casa Lazio, decisiva per avviare il piano Sarri: bisogna sciogliere i nodi Carnesecchi, Romagnoli e Acerbi. In seguito si potrà pensare anche al vice-Immobile, che attualmente è Muriqi e partirà per Auronzo di Cadore. Dunque, niente riscatto di Cabral.

Sarri aspetta i rinforzi promessi e Lotito è pronto ad accontentare il suo allenatore. Gli interessa solo avere nuovi giocatore da plasmare dalla mattina del 6 luglio, quando inizierà il ritiro ad Auronzo. Il tecnico ha firmato il rinnovo, dunque si fida della società, ma l’ultimo tecnico che la società ha assecondato in pieno è stato Delio Rossi con Sabatini nel lontano 2008. Persino Inzaghi non è riuscito a imporsi per ottenere ciò di cui aveva bisogno.

Romagnoli è ormai vicinissimo, la Lazio deve fare l’ultima accelerata, ma non si tratta di soldi. Inoltre, è difficile pronosticare una cessione di Acerbi in una settimana e Lotito aspetta ancora una risposta dall’Atalanta per Carnesecchi e, visto l’infortunio del portiere, a Sarri servirebbe anche un vice: sta riemergendo la candidatura di Sergio Rico, già scartato dal tecnico. In attacco chiedeva Caputo, ma la società non è intenzionata a spendere per un 35enne. Serve assolutamente un centrale, ma su Casale la Lazio è stata superata da Napoli e Monza. E’ spuntato Mario Gila del Real Madrid Castilla (le riserve), ma non sembra essere un’idea del tecnico. Bisogna solo attendere e capire cosa succederà.

Il Corriere dello Sport

