Impallomeni: “Se conosci il tuo datore di lavoro e dopo un anno rinnovi, quello rimane lo stesso, così come il ds”

Il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni, è intervenuto quest’oggi ai microfoni di TMW Radio. Tra i vari temi trattati, si è parlato anche della situazione legata a Maurizio Sarri e del suo rapporto con il ds e con il presidente della Lazio. Di seguito le sue parole:

Sarri, sembrano sorgere problemi in casa Lazio:

“Mi sembra che abbia rinnovato, mi sembra strano che ci siano voci di un addio già ora. Siamo solo all’inizio del mercato, ho letto di questa frattura con Tare ma c’è da chiedersi se è proporzionale al mondo Lazio? Sono considerazioni ma non notizie. Se conosci il tuo datore di lavoro e dopo un anno rinnovi, quello rimane lo stesso, così come il ds. Sarebbe clamoroso se rompesse dopo un rinnovo. Non ci vedo logica. Si arrabbia per la campagna acquisti? Allora perché ha rinnovato, conoscendo Lotito e Tare?”.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: