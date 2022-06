Marco Parolo a DAZN: “Nessuno come Immobile, è il re di Roma”

Marco Parolo è tornato a parlare di Lazio nello speciale di DAZN “Fino all’Ultimo Secondo”. L’ex centrocampista biancoceleste si è concentrato sulla stagione appena conclusa, mettendo a paragone il campionato del suo vecchio club con quello della Roma di Mourinho. Ecco le sue dichiarazioni: “Il tecnico giallorosso prende per mano una città, diventa l’imperatore di Roma, colui che muove le persone. C’è questa energia che trasmette un allenatore carismatico come lui che alla fine ha portato un titolo a casa. Mou non ha un calcio esaltante ma efficace. Sarri invece inizia a proporre un po’ di quel SarriBall ci si aspettava. Soffre un po’ in difesa, ma compensa con un attaccante come Immobile che fa gol e porta punti. Ciro è il re dei bomber e dei gol. È la quarta volta che vince la classifica cannonieri, nessuno come lui. È il re di Roma“

