Piscedda: “Milinkovic è un grande giocatore per noi della Lazio, ma gli manca quel profilo internazionale che ci vuole per le big”

L’ex calciatore della Lazio Massimo Piscedda è intervenuto pochi minuti fa ai microfoni di TMW, facendo qualche considerazione sul mercato dei biancocelesti e un pensiero anche su Milinkovic Savic. Queste le sue parole:

“Sono partiti tre titolari e dunque la priorità è sostituirli e prima lo fai meglio è. Se parte Acerbi e lo sostituisci con Romagnoli non dico che siamo sullo stesso piano ma Romagnoli ha sette anni in meno. Poi però deve fare i bei campionati di Acerbi, a parte l’ultimo”.

Marcos Antonio come lo giudica?

“E’ una mezzala con qualità brasiliana, mi piace. Ha anche sufficiente interdizione e può starci bene in un centrocampo della Lazio che è già di qualità”.

Milinkovic-Savic partirà a sua sensazione?

“E’ un grande giocatore per noi della Lazio, ma gli manca quel profilo internazionale che ci vuole per le big, non ha quel pedigree di chi ha giocato 5-6 edizioni della Champions”.

Carnesecchi invece le piace?

“Ottimo profilo, ha solo giocato in B e non in A e deve confermarsi in una categoria diversa. In B tirano certi giocatori, in A altri, ma Carnesecchi, ripeto, è un ottimo profilo e sarebbe un bell’investimento per il futuro. Certo, questo suo infortunio pregiudica le scelte perchè la Lazio ha bisogno di un portiere subito pronto”.

Lukaku sposta gli equilibri?

“Sì, nel nostro campionato forse sì. Ma solo nel nostro e questo fa capire che in Italia per certi calciatori il campionato è più semplice”.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: