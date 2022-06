Mertens si allontana dal Napoli: partenopei su Correa

Matteo Cancellieri è il nome spuntato ieri sera in casa Lazio: come infatti riporta il Corriere dello Sport è un profilo uscito a sorpresa. Il club biancoceleste ha deciso di investire sul giovanissimo attaccante che Mancini ha già fatto debuttare con l’Italia in Nations League al Dall’Ara, é un giocatore nato a Roma il 12 febbraio del 2002, attuale giocatore del Verona: sarà una soluzione in più per Sarri che lo proverà come vice Immobile. C’è l’accordo con l’Hellas: 7 milioni più 1,5 di bonus. L’asse con il Verona potrebbe non finire: Lotito ha bloccato il 21enne serbo Ivan Ilic. Per il gioco di Sarri ha le caratteristiche adeguate e potrebbe sostituire lui l’eventuale ritorno in Spagna di Luis Alberto.

