Stendardo: “Con la Lazio ricordi indelebili, dal raggiungimento della Champions alle vigilie dei derby. Poi con Di Canto…”

La Lazio batte il suo secondo colpo in entrata: dopo Marcos Antonio per il centrocampo, arriva anche il rinforzo in attacco, quello di Matteo Cancellieri. Sul fronte uscite, la situazione rimane invece ancora bloccata. Denis Vavro sembra vicino all’approdo definitivo al Copenaghen per una cifra intorno ai 4,5 milioni di euro, dopo aver passato l’utlima parte della stagione in prestito. Per Vedat Muriqi invece, la situazione rimane più complessa. Il kosovaro ha giocato per 6 mesi al Mallorca, dove si è espresso bene per gol, assist e porto alla squadra. Per questo motivo i tifosi e lo stesso club spagnolo desidererebbero una sua permanenza, opzione gradita anche dal giocatore.

Tuttavia, l’opzione di acquisto da parte del Mallorca scade quest’oggi, e nessun accordo è stato ancora trovato con la Lazio. Le pretese del club biancoceleste sono eccessive per gli spagnoli, in quanto la richiesta per Muriqi è di 11 milioni. ragione per cui la Società capitolina starebbe prendendo in considerazione altre offerte, provenienti dalla Turchia. Anche il Mallorca valuta altre alternative, ma non abbandona la pista Muriqi, che potrebbe riaprissi nel caso in cui cambino determinate condizioni: un abbassamento della richiesta della Lazio, o un nuovo prestito con opzione diversa (obbligo di riscatto ad esempio).

Cope.es

